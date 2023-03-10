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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Giresun’a iki dönem transfer yasağı geldi

Giresun’a iki dönem transfer yasağı geldi
SÜPER Lig takımı Bitexen Giresunspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Başkan Nahid Yamak Radyospor'a yaptığı açıklamada takıma Jean Pyerre dosyasından dolayı iki dönem transfer yasağı getirildiğini belirtti. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, yaptığı açıklamada; "CAS'taki Jean Pyerre davamız aleyhimize onandı. İsviçre Ticaret Mahkemesi'ne gerekli itirazları birkaç gün içinde yapacağız" ifadelerini kullandı. Karadeniz ekibi, Pyerre'e 30 gün içerisinde 765 bin Euro ödeme yapacak. Geçen sezon Brezilya ekibi Gremio'dan transfer edilen Pyerre'ye imza attıktan kısa süre sonra testis kanseri teşhisi konulmuştu.

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Giresun’a iki dönem transfer yasağı geldi
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