Giresun’a iki dönem transfer yasağı geldi

SÜPER Lig takımı Bitexen Giresunspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Başkan Nahid Yamak Radyospor'a yaptığı açıklamada takıma Jean Pyerre dosyasından dolayı iki dönem transfer yasağı getirildiğini belirtti. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, yaptığı açıklamada;ifadelerini kullandı. Karadeniz ekibi,Geçen sezon Brezilya ekibi Gremio'dan transfer edilen Pyerre'ye imza attıktan kısa süre sonra testis kanseri teşhisi konulmuştu.