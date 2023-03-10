Giresun’a iki dönem transfer yasağı geldi

SÜPER Lig takımı Bitexen Giresunspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Başkan Nahid Yamak Radyospor'a yaptığı açıklamada takıma Jean Pyerre dosyasından dolayı iki dönem transfer yasağı getirildiğini belirtti. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, yaptığı açıklamada; "CAS'takiJean Pyerre davamız aleyhimizeonandı. İsviçre TicaretMahkemesi'ne gerekli itirazlarıbirkaç gün içinde yapacağız" ifadelerini kullandı. Karadeniz ekibi, Pyerre'e30 gün içerisinde765 binEuro ödemeyapacak. Geçen sezon Brezilya ekibi Gremio'dan transfer edilen Pyerre'ye imza attıktan kısa süre sonra testis kanseri teşhisi konulmuştu.