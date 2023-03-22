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Giriş Tarihi: 22.3.2023 12:00

Antrenör Berkcan Biratan: Deprem sonrası aileler çocuklarını spora yönlendirmeli

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Antrenör Berkcan Biratan: Deprem sonrası aileler çocuklarını spora yönlendirmeli

Sporcu, futbol ve scout antrenörü Berkcan Biratan, asrın felaketinde en çok çocukların etkilendiğini kaydetti. Sporun çocuklar üzerindeki etkisini unutmamak gerektiğini kaydeden Biratan, “Sporun yaraları sarmak ve kötü günleri çocuklarımıza unutturmak gibi etkileri büyüktür. Spora giden çocuklarımızın spora devam etmeleri gerekir. Diğer çocuklarımız da ebeveynleri tarafından spora yönlendirilmelidirler” dedi.

Antrenör Berkcan Biratan, deprem sonrası evde veya spor alanlarında yapılacak aktiviteler çocukların depremle ilgili kaygılarını azaltmaya kendilerini güvende hissetmelerine ve günlük hayata geri dönmelerine yardımcı olacağını kaydetti.

Deprem sonrası çocukların hem psikolojik hem duygusal açıdan olumsuz etkilendiğine vurgu yapan Biratan, "Bu noktada kendilerini ifade etmelerini kolaylaştıracak aktivitelerden yararlanmakta fayda var. Çocukların zihinlerini meşgul ederek, streslerini azaltmalarına, rahatlamalarına ve zihinsel becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilirsiniz. Bu noktada eğitsel oyunlar ve koordinasyon çalışmaları çocuklarımızın zihinlerini meşgul edecek çalışmaların başında gelmektedir" diye konuştu.

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Antrenör Berkcan Biratan: Deprem sonrası aileler çocuklarını spora yönlendirmeli
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