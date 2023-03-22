Antrenör Berkcan Biratan: Deprem sonrası aileler çocuklarını spora yönlendirmeli

Antrenör Berkcan Biratan, deprem sonrası evde veya spor alanlarında yapılacak aktiviteler çocukların depremle ilgili kaygılarını azaltmaya kendilerini güvende hissetmelerine ve günlük hayata geri dönmelerine yardımcı olacağını kaydetti.

Deprem sonrası çocukların hem psikolojik hem duygusal açıdan olumsuz etkilendiğine vurgu yapan Biratan, "Bu noktada kendilerini ifade etmelerini kolaylaştıracak aktivitelerden yararlanmakta fayda var. Çocukların zihinlerini meşgul ederek, streslerini azaltmalarına, rahatlamalarına ve zihinsel becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilirsiniz. Bu noktada eğitsel oyunlar ve koordinasyon çalışmaları çocuklarımızın zihinlerini meşgul edecek çalışmaların başında gelmektedir" diye konuştu.