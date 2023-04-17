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Giriş Tarihi: 17.4.2023 11:21

Julia Ituma'nın ölümü sonrası Novara'da takıma yasak! Kurallara uymayanlar...

Julia Ituma’nın ölümü sonrası Novara’da takıma yasak! Kurallara uymayanlar...

İstanbul'da hayatını kaybeden genç oyuncu Julia Ituma için Igor Gorgonzola Novara yapılacak töreni açıkladı. Öte yandan İtalyan kulübü takım oyuncularını ve yetkililerini ilgilendiren kuralları duyurdu. Buna göre; bu kurala uyulmazsa, üyeler cevap vermeyecek ve görüşmeyi hemen terk edecekler. Şirket, daha sonra gerekli önlemleri alma hakkını saklı tutacak

Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma, İstanbul'da oynanan Eczacıbaşı maçı sonrası kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybetti. Igor Gorgonzola Novara yapılacak cenaze törenini açıklarken takım oyuncularını ve yetkililerini ilgilendiren kuralları duyurdu.

İDMANLAR KAPALI OLACAK
Novara'dan yapılan bilgilendirme metninde takım antrenmanının bugün yeniden başlağı ve antrenmanların bir sonraki duyuruya kadar kesinlikle kapalı kapılar ardında devam edeceği, dolayısıyla herhangi bir program açıklanmayacağı bilgisine yer verildi.

KURALA UYULMAZSA TERK EDECEKLER
Buna göre, takımdaki oyuncuların ruh hali dikkate alınarak takımın hiçbir üyesi, meydana gelen trajediyle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak açıklamalarda bulunmayacak veya röportajlar yapmayacak. Takımın üyeleri, yönetmelik hükümlerine uygun olarak (şampiyonanın televizyon haklarını elinde bulunduran televizyon yayıncılarıyla maç öncesi ve sonrası) tamamen sportif nitelikte röportajlar vermekle yetinecekler; bu kurala uyulmazsa, üyeler cevap vermeyecek ve görüşmeyi hemen terk edecekler. Şirket, daha sonra gerekli önlemleri alma hakkını saklı tutacak. (Fanatik)

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Julia Ituma'nın ölümü sonrası Novara'da takıma yasak! Kurallara uymayanlar...
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