12. şampiyonluğa bir adım kaldı!

Avrupa Şampiyonası’nda 3 güreşçimiz finale çıktı. Bugün altın mücadelesi verecek isimlerden Rıza Kayaalp, galip gelirse 12. zaferine imza atacak
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımız dün yüzümüzü güldürdü. Grekoromen stil 130 kilodaRıza Kayaalp, yarı finalde Litvanyalı Mantas Knystautas'ı 8-0 yenerek finale çıktı. Rıza bugün Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati ile 12. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak. 55kiloda da Adem Burak Uzun, Gürcü Nugzari Tsurtsima'yı devirip finale yükseldi ve o da bugün Azerbaycanlı Eldaniz Azizli ile altın mücadelesi verecek. 87 kiloda ise Ali Cengiz final biletini aldı ve Macar İstvan Takacs ile şampiyonluk için kapışacak. Kadınlarda da dün final heyecanı yaşandı ancak 72 kiloda Buse TosunÇavuşoğlu, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'e yenilerek gümüş madalyada kaldı. Zeynep Yetgil ise 53 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasirova'yı 10-0 mağlup edip bronz aldı.