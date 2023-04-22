12. şampiyonluğa bir adım kaldı!

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımız dün yüzümüzü güldürdü.yarı finalde Litvanyalı Mantas Knystautas'ı 8-0 yenerek finale çıktı. Rıza bugün Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati ile 12. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak.Gürcü Nugzari Tsurtsima'yı devirip finale yükseldi ve o da bugün Azerbaycanlı Eldaniz Azizli ile altın mücadelesi verecek.final biletini aldı ve Macar İstvan Takacs ile şampiyonluk için kapışacak. Kadınlarda da dün final heyecanı yaşandı ancakRumen Alexandra Nicoleta Anghel'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.ise 53 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasirova'yı 10-0 mağlup edip bronz aldı.