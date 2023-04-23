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Giriş Tarihi: 23.4.2023

Kayaalp 12’den vurdu!

Kayaalp 12’den vurdu!

Milli güreşçilerimiz, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya daha aldı. Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi yenen Rıza Kayaalp,12'nci altın madalyasını elde edip Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak oldu

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde üç milli sporcumuz dün final mücadelesi verdi. Rıza Kayaalp, 130 kiloda Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenerek büyük bir başarıya imzasını attı. 33 yaşındaki sporcu, 12. kez Avrupa şampiyonu olarak güreşin efsane ismi Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti. 55 kiloda mindere çıkan Adem Burak Uzun da göğsümüzü kabarttı. Adem, finalde son dünya ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi teknik üstünlükle mağlup ederek ilk altın madalya kazandı. Diğer finalistimiz Ali Cengiz ise 87 kiloda Macar Istvan Takacs'a 5-2 yenilerek gümüş madalya aldı. Öte yandan 77 kiloda Yunus Emre Başar, Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i 8-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

'SAKATLANDIM AMA ÇAKTIRMADIM'
Altın madalya alan Rıza Kayaalp, duygularını şöyle dile getirdi: "İnşallah seneye rekoru kırarız. Dile kolay grekoromen gibi zorlu bir branşta 13 tane final yapmak. Söylemesi çok kolay geliyor ama onu bir de bana sorun. İlk devre bacağımdan sakatlandım. İkinci derece yırtık olabilir. Ayağımın üzerinde zor duruyorum. Ama çaktırmadım ve o acıyla ortada kalmaya çalıştım. Normalde daha üstün güreşebilirdim. Önümüze bakacağız, dünya şampiyonası var ve olimpiyat vizesi alınacak."

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Kayaalp 12’den vurdu!
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