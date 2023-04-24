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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Minderin kralıyız!

Minderin kralıyız!

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda son olarak Burhan Akbudak altın alırken, grekoromen stilde takım halinde kürsünün en üst basamağına çıktık

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası dün sona ererken, organizasyona milli sporcularımız 17 madalyayla damga vurdu. Türkiye, takım halinde grekoromen stilde şampiyonluğa ulaşırken, kadınlarda ikinci, serbest stilde ise üçüncü oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda takım sıralamasında zirvede yer alan Grekoromen Milli Takımımız, Zagreb'de de göğsümüzü kabarttı. Rıza Kayaalp, Adem Burak Uzun ve Burhan Akbudak altın, Ali Cengiz gümüş, Yunus Emre Başar ve Selçuk Can ise bronz madalya aldı. Serbest stilde ise Taha Akgül, Feyzullah Aktürk ve Yasemin Adar Yiğit, altın madalya alan isimler oldu.

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Minderin kralıyız!
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