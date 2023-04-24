Minderin kralıyız!

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda son olarak Burhan Akbudak altın alırken, grekoromen stilde takım halinde kürsünün en üst basamağına çıktık
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası dün sona ererken, organizasyona milli sporcularımız 17 madalyayla damga vurdu. Türkiye, takımhalinde grekoromen stilde şampiyonluğaulaşırken, kadınlarda ikinci,serbest stilde ise üçüncü oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda takım sıralamasında zirvede yer alan Grekoromen Milli Takımımız, Zagreb'de de göğsümüzü kabarttı. Rıza Kayaalp, Adem Burak Uzunve Burhan Akbudak altın, Ali Cengiz gümüş, YunusEmre Başar ve Selçuk Can ise bronz madalya aldı. Serbest stilde ise Taha Akgül, Feyzullah Aktürk ve Yasemin Adar Yiğit, altın madalya alan isimler oldu.