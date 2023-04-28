Bakan Kasapoğlu IOC Başkanı Bach ile Lozan’da buluştu

Bach ayrıca, dopingle mücadele konusunda Türkiye'de yürütülen çalışmaların yanı sıra, Bakan Kasapoğlu'nun Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Kurucular Kurulunda Avrupa Konseyi temsilcisi olarak yürütmekte olduğu göreve atıfta bulunarak, dopingle küresel mücadelede almış olduğu sorumluluk için teşekkür etti.

"PARİS'TE YENİ REKORLAR KIRMAK İÇİN TİTİZLİKLE ÇALŞIYORUZ"

Bakan Kasapoğlu ise görüşmede, 2024 yılında Paris'te yapılacak Olimpiyatların Türkiye için özel bir anlamı olduğuna işaret ederken, Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye'nin ilk katıldığı Olimpiyatların 1924 Paris olimpiyatları olduğunu hatırlattı. Bundan tam 100 yıl sonra, Cumhuriyetin 100. Yılını kutlayan Türkiye'nin bu süreçte katılacağıParis Olimpiyatlarına çok daha heyecanlı ve iddialı hazırlandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Tarihimizde en fazla madalya kazandığımız Tokyo olimpiyatlarından aldığımız pozitif enerjiyle Paris'te yeni rekorlar kırmak için titizlikle çalışıyoruz'" dedi.