Paris’e titizlikle hazırlanıyoruz

ençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,Yapılan açıklamaya göre; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener'in de bulunduğu buluşmada, 2024 olimpiyatları ve dopingle mücadele konusunda Türkiye'de yürütülen çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Kasapoğlu Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye'nin ilk katıldığı olimpiyatların 1924 Paris olduğunu hatırlatıp, 2024 Paris'in özel bir anlamı olduğunu vurgulayarak, "ifadelerini kullandı.TUZLASPOR yönetimi, bugün oynanacak Eyüpspor maçı için görülmemiş bir fiyat belirledi. Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasındaki karşılaşmada Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden eflatun- sarılı taraftarlar, eğer misafir takım tribününde müsabakayı izlemek isterse tamödeyecek… Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki maçınBu rakamların üzerine sosyal medyadan futbolseverler, Şampiyonlar Ligi finalinin bile 690 Euro (14 bin 800 TL) fiyatı olduğunu belirtti. Bu konu çok tartışıldı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk resmi havayolu sponsoru Türk Hava Yolları, futbolun yaşayan iki efsanesi2005'teki unutulmaz finalden 18 yıl sonra İstanbul'da bir araya gelen ikili, reklam filminde İstanbul'un canlı ve dinamik atmosferini gösterip,bulunacağını vurguladı. Futbolun efsane ikilisi, final maçı için şehre gelen futbol tutkunlarını, bu eşsiz şehri köşe bucak keşfetmeye davet etti.THY EuroLeague play-off ilk maçında deplasmanda Olympiakos'a 79-68 kaybeden Fenerbahçe Beko, Yunanistan'daki ikinci karşılaşmayı ise 82-78 kazandı. Son periyoda kadar geride olanparkeden galip ayrıldı. Edwards 16, Motley de 15 sayı kaydetti. Üç galibiyet alanın Final Four'a kalacağı eşleşmenin üçüncü maçı 3 Mayıs'ta İstanbul'da.