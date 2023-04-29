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Giriş Tarihi: 29.4.2023

Paris’e titizlikle hazırlanıyoruz

Paris’e titizlikle hazırlanıyoruz

IOC Başkanı Bach ile görüşen Kasapoğlu, “Tarihimizde en fazla madalyayı aldığımız Tokyo’nun enerjisiyle Paris’e çalışıyoruz” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile Lozan'da bir araya geldi. Yapılan açıklamaya göre; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener'in de bulunduğu buluşmada, 2024 olimpiyatları ve dopingle mücadele konusunda Türkiye'de yürütülen çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Kasapoğlu Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye'nin ilk katıldığı olimpiyatların 1924 Paris olduğunu hatırlatıp, 2024 Paris'in özel bir anlamı olduğunu vurgulayarak, "Organizasyona çok daha heyecanlı ve iddialı hazırlanıyoruz. Tarihimizde en fazla madalya kazandığımız Tokyo'dan aldığımız pozitif enerjiyle Paris'te yeni rekorlar kırmak için titizlikle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuzla-Eyüp maçına görülmemiş fiyat!
TUZLASPOR yönetimi, bugün oynanacak Eyüpspor maçı için görülmemiş bir fiyat belirledi. Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasındaki karşılaşmada Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden eflatun- sarılı taraftarlar, eğer misafir takım tribününde müsabakayı izlemek isterse tam 50 bin TL ödeyecek… Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki maçın ev sahibi bilet ücreti ise 38 bin 500 TL. Bu rakamların üzerine sosyal medyadan futbolseverler, Şampiyonlar Ligi finalinin bile 690 Euro (14 bin 800 TL) fiyatı olduğunu belirtti. Bu konu çok tartışıldı.

Efsaneler İstanbul'a çağırıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk resmi havayolu sponsoru Türk Hava Yolları, futbolun yaşayan iki efsanesi Steven Gerrard ve Cafu'yu, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde buluşturdu. 2005'teki unutulmaz finalden 18 yıl sonra İstanbul'da bir araya gelen ikili, reklam filminde İstanbul'un canlı ve dinamik atmosferini gösterip, burada bir finalden çok daha fazlasının bulunacağını vurguladı. Futbolun efsane ikilisi, final maçı için şehre gelen futbol tutkunlarını, bu eşsiz şehri köşe bucak keşfetmeye davet etti.

F.Bahçe pes etmedi
THY EuroLeague play-off ilk maçında deplasmanda Olympiakos'a 79-68 kaybeden Fenerbahçe Beko, Yunanistan'daki ikinci karşılaşmayı ise 82-78 kazandı. Son periyoda kadar geride olan sarı-lacivertliler, final bölümünde özellikle Nigel Hayes'in etkili oyunuyla geri dönüp parkeden galip ayrıldı. Edwards 16, Motley de 15 sayı kaydetti. Üç galibiyet alanın Final Four'a kalacağı eşleşmenin üçüncü maçı 3 Mayıs'ta İstanbul'da.

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