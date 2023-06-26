Milli dağcı Tunç Fındık, 14x8000 projesini bitiren ilk Türk oldu!

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcu Tunç Fındık, projenin 14. ve son ayağı Pakistan'daki Nanga Parbat (8125 metre) tırmanışını sonuçlandırıp, bu seriyi tamamlayan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Federasyon ayrıca, Türk dağcılık sporuna böyle bir başarıyı yaşattığı için Tunç Fındık'ı tebrik etti.

Tunç Fındık, 14x8000 projesi kapsamında 2006 yılında başladığı tırmanışlarında sırasıyla; Everest (Nepal), Cho Oyu (Nepal), Lhotse (Nepal), Dhaulagiri (Nepal), Makalu (Nepal), Kanchenjunga (Nepal), K2 (Pakistan), Shishapangwa (Tibet), Manaslu (Nepal), Gasherbrum II (Pakistan), Broad Peak (Pakistan), Annapurna I (Nepal) ve Gasherbrum I (Pakistan) zirvelerine çıkmıştı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 'dağcılıkta olimpiyat şampiyonluğu' olarak adlandırılan ve dünyada sadece 45 kişinin tamamlayabildiği 14x8000 projesini başarıyla bitiren Tunç Fındık için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milli sporcumuz Tunç Fındık, zorlu rotasıyla nam salan Nanga Parbat'ın 8125 metrelik zirvesinde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak, yeryüzünde 8000 metre üzerindeki 14. zirvesini tamamlayan ilk Türk olarak büyük bir başarı elde etmiştir. İnsanlık tarihinde sadece 45 kişinin bu projeyi tamamlayabildiğini göz önüne aldığımızda, ne denli büyük bir başarı olduğu daha kolay idrak edebiliriz. Otoriteler tarafından, dağcılığın olimpiyat şampiyonluğu olarak adlandırılan bu başarısı için Tunç kardeşimi tebrik ediyor, Dünya'nın 14 zirvesinde Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandırdığı için de teşekkür ediyorum."

