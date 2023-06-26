Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli dağcı Tunç Fındık, 14x8000 projesini bitiren ilk Türk oldu!
Giriş Tarihi: 26.6.2023 16:16

Milli dağcı Tunç Fındık, 14x8000 projesini bitiren ilk Türk oldu!

AA
Milli dağcı Tunç Fındık, 14x8000 projesini bitiren ilk Türk oldu!

Milli dağcı Tunç Fındık, bu branşta "olimpiyat şampiyonluğu" olarak nitelendirilen ve Dünya'da sadece 45 kişinin tamamlayabildiği 14x8000 projesini başarıyla bitiren ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcu Tunç Fındık, projenin 14. ve son ayağı Pakistan'daki Nanga Parbat (8125 metre) tırmanışını sonuçlandırıp, bu seriyi tamamlayan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Federasyon ayrıca, Türk dağcılık sporuna böyle bir başarıyı yaşattığı için Tunç Fındık'ı tebrik etti.

Tunç Fındık, 14x8000 projesi kapsamında 2006 yılında başladığı tırmanışlarında sırasıyla; Everest (Nepal), Cho Oyu (Nepal), Lhotse (Nepal), Dhaulagiri (Nepal), Makalu (Nepal), Kanchenjunga (Nepal), K2 (Pakistan), Shishapangwa (Tibet), Manaslu (Nepal), Gasherbrum II (Pakistan), Broad Peak (Pakistan), Annapurna I (Nepal) ve Gasherbrum I (Pakistan) zirvelerine çıkmıştı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 'dağcılıkta olimpiyat şampiyonluğu' olarak adlandırılan ve dünyada sadece 45 kişinin tamamlayabildiği 14x8000 projesini başarıyla bitiren Tunç Fındık için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milli sporcumuz Tunç Fındık, zorlu rotasıyla nam salan Nanga Parbat'ın 8125 metrelik zirvesinde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak, yeryüzünde 8000 metre üzerindeki 14. zirvesini tamamlayan ilk Türk olarak büyük bir başarı elde etmiştir. İnsanlık tarihinde sadece 45 kişinin bu projeyi tamamlayabildiğini göz önüne aldığımızda, ne denli büyük bir başarı olduğu daha kolay idrak edebiliriz. Otoriteler tarafından, dağcılığın olimpiyat şampiyonluğu olarak adlandırılan bu başarısı için Tunç kardeşimi tebrik ediyor, Dünya'nın 14 zirvesinde Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandırdığı için de teşekkür ediyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
Yunanistan’da seçimi Miçotakis kazandı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Prigojin, Putin’i nasıl ikna etti?
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike
PKK’nın üssü haline geldiler! İsviçre’de skandal göründü! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni: Çocukları da alet ettiler…
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi
Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
SON DAKİKA | Deprem bölgesi illerinden Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli dağcı Tunç Fındık, 14x8000 projesini bitiren ilk Türk oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA