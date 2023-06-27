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Giriş Tarihi: 27.6.2023 13:38

Doğu Türkistan’dan Avrupa’ya başarı yolculuğu

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Doğu Türkistan’dan Avrupa’ya başarı yolculuğu

Uygur Türkü futbolcu Çin’in Xinjan özerk bölgesinde başladığı futbol serüvenini bir süre Edirne’deki amatör kulüplerde sürdürdükten sonra Karadağ’daki bir ikinci lig takımına transfer oldu.

Doğu Türkistanlı futbolcu Adil Hoten, Çin'in Xinjan özerk bölgesinde başladığı futbol hayatına bir süre Edirne'de devam etti. Amatör takımlarda top koşturan Uygur Türkü Hotan Karadağ Cumhuriyeti'ndeki 2. süper ligdeki FK Bokelj Kotor takımına transfer oldu.

Türkiye'ye geldikten sonra Edirne'deki amatör kulüplerde oynadığını belirten Hoten Türk vatandaşlığı hakkını kazandığını belirtti. Süreç içerisinde olumsuz durumlarla da karşılaştığını belirten Hoten "Bu süreçte birçok kişi bana 'Yapamazsın, senden olmaz, yaşın geçti' dedi. Bazıları dalga geçti. Ama ben pes etmedim. Hep çok çalıştım, hep sabır ettim ve sonunda başardım" dedi.

"BİR YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Yeni transfer olduğu spor kulübü ile bir yıllık sözleşme imzaladığını belirten Adil Hoten şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti'nden Türk vatandaşlığını kazandım ve Türk vatandaşı oldum. Türk oyuncu olarak bütün takımlarda oynayabiliyorum. Kimliğim çıkar çıkmaz Karaağaç Karlıova'da tekrar oynamaya başladım. Bu sene oynadım ve devre arasında menajerim 'Temmuza kadar antrenmanları aksatmadan hazırlan, Temmuzda eğer istersen seni Sırbistan veya Karadağ'da profesyonel bir takıma yönlendirebilirim' dedi. Haziran başında beni aradı 'Eğer istersen Karadağ'da buluşalım, antrenmanlara çıkarsın' dedi. Ben de Karadağ 'ya gittim, orada birinci lig takımıyla antrenmana çıktık. Orada beni izlediler, beni beğendiler ve FK Bokelj Kotor Spor Kulübü ile bir senelik sözleşme imzaladık" diye konuştu.

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Doğu Türkistan’dan Avrupa’ya başarı yolculuğu
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