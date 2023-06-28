Milli sporcumuz Hazal Burun, bronz madalya kazandı

Kendisi için bu organizasyonun büyük bir deneyim olduğunu dile getiren Hazal, "Çok mutluyum. Amacım altındı ama bronz madalya almak da benim için çok büyük bir gurur. Ailem bana çok destek veriyor. Kimseyi ayıramam. Bu yüzden bayram hediyesi olarak hepsine bu madalyayı armağan ediyorum." diye konuştu.

Bu organizasyonu hiç unutmayacağını vurgulayan 18 yaşındaki sporcu, "Benim için çok farklı bir atmosferdi. Çok özel bir anı olarak saklayacağım. Buraya geleceğimi duyunca çok istedim ve burada olduğum için çok mutlu oldum. Çok çalıştım ve madalya almayı başardım. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Orada da altın madalya almak istiyorum. Tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.