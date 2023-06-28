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Giriş Tarihi: 28.6.2023 17:15

Milli sporcumuz Hazal Burun, bronz madalya kazandı

İHA
Milli sporcumuz Hazal Burun, bronz madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda kadınlar bireysel klasik yay mücadelesinde Danimarkalı rakibini 146-139 mağlup eden milli sporcu Hazal Burun, bronz madalya kazandı.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda okçuluk kadınlar branşı makaralı yayda bronz madalya alan Hazal Burun, büyük bir gurur yaşadığını söyledi.

Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalardan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Hazal Burun, yaşadığı sevinci dile getirdi.

Kendisi için bu organizasyonun büyük bir deneyim olduğunu dile getiren Hazal, "Çok mutluyum. Amacım altındı ama bronz madalya almak da benim için çok büyük bir gurur. Ailem bana çok destek veriyor. Kimseyi ayıramam. Bu yüzden bayram hediyesi olarak hepsine bu madalyayı armağan ediyorum." diye konuştu.

Bu organizasyonu hiç unutmayacağını vurgulayan 18 yaşındaki sporcu, "Benim için çok farklı bir atmosferdi. Çok özel bir anı olarak saklayacağım. Buraya geleceğimi duyunca çok istedim ve burada olduğum için çok mutlu oldum. Çok çalıştım ve madalya almayı başardım. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Orada da altın madalya almak istiyorum. Tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Milli sporcumuz Hazal Burun, bronz madalya kazandı
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