Kırkpınar festivali

Dünyanın en uzun süre devam eden organizasyonunun açılışı 09.00'da Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. 2 bin 500'e yakın kişi güreş tutacakBaşpehlivanlık müsabakaları pazar günü gerçekleşecek. Finalde iki rakip, birbirine karşı üstünlük sağlayamadığı takdirde şampiyonbelirlenecekAltın kemer takacak kişi'lik ödülü cebine koyacak. İkinciüçüncüler isekazanacak. Karşılaşmalar ilk gün halka açık olacakTürk'ün ata sporu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 662'nci buluşma bugün gerçekleşiyor. Edirne'nin ev sahipliği yaptığı dünyanın en uzun süre devam eden organizasyonlarından sayılanGeçen senenin başpehlivanı Mustafa Taş tarafından göndere bayrak çekilmesiyle geçit töreni tertip edilecek.İlk gün seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceğiKültürel mirasın sergilendiği ve yağın vücutla buluştuğu ata sporu, minik boy pehlivanlarla start alacak.Final mücadelesinde 40 dakika boyunca iki rakip, birbirine üstünlük sağlayamazsa şampiyon "altın puanla" belli olacak.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan 1 milyon lira ödül kazanacak.Tüm boylarda dereceye gireceklere verilecek meblağ, yolluk ve tur ücretleri ileÖte yandan bu yıl başlanan yağlı güreş liginde 7 etap yapılacak ve en iyi puanı alan 24 pehlivan gelecek yıl direkt Kırkpınar baş boyunda güreşecek.Festival havasında geçen Kırkpınar'ın 40 kişiden oluşan davul zurna ekibi, kentte söylenen türkülerle, vatandaşları Er Meydanı'na davet etti. Ekip, tarihi geleneği yaşatacak.GEÇTIĞIMIZ yılki Kırkpınar'da birinci olan Cengizhan Şimşek'ten alınan şampiyonluk unvanı ve altın kemerin sahibi olan Mustafa Taş, unvanını korumak istediğini söyledi. Sakatlıksız bir sezon geçirdiğini ifade eden son şampiyon, "İlk çıktığım senemde başpehlivan olmak nasip oldu.Çok iyi bir sezon geçiremedim. Ama aşırı iyi hissediyorum kendimi, hazırım" diye konuştu.ER Meydanı tesis sorumlusu Ahmet Kıyı, güreşlerde 3 ton zeytinyağının hazır olduğunu belirterek, "Pehlivanlarımızın yağlanması ve güreşlerin güzel olması için elimizden geleni yaptık. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm güreş severleri Er Meydanı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.ORGANIZASYONUN lezzet köşesinde kuzular tezgahta parçalanıp tartılarak servis ediliyor. Çevirmenin 100 gramı 100 TL satılıyor. İşletmeci, Recai Jalil, sakız cinsi kuzuları tercih etmeye özen gösterdiklerini dile getirdi.KISPET ustası Celal Keleş, Kırkpınar'da güreşecek pehlivanlara kispet diktiklerini söyledi. Heyecanlı olduğunu ifade eden usta, "Siparişi olan pehlivanların kispetlerini getirdik. Yırtıkları da tamir ediyoruz" dedi. Keleş, deri kispetlerin fiyatlarının 5 bin TL'den başladığını, küçük boydaki pehlivanların giydiği pırpıtların ortalama 500 liradan satıldığını ifade etti.