Kırkpınar festivali

Dünyanın en uzun süre devam eden organizasyonunun açılışı 09.00'da Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. 2 bin 500'e yakın kişi güreş tutacak
Başpehlivanlık müsabakaları pazar günü gerçekleşecek. Finalde iki rakip, birbirine karşı üstünlük sağlayamadığı takdirde şampiyon 'altın puanla' belirlenecek
Altın kemer takacak kişi 1 milyon TL'lik ödülü cebine koyacak. İkinci 250 bin, üçüncüler ise 125 bin TL kazanacak. Karşılaşmalar ilk gün halka açık olacak
Türk'ün ata sporu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 662'nci buluşma bugün gerçekleşiyor. Edirne'nin ev sahipliği yaptığı dünyanın en uzun süre devam eden organizasyonlarından sayılan Kırkpınar'daresmi açılış saat09.00'da Sarayiçi ErMeydanı'nda gerçekleşecek. Geçen senenin başpehlivanı Mustafa Taş tarafından göndere bayrak çekilmesiyle geçit töreni tertip edilecek. 'Yağlı güreşin olimpiyatı'ndabu sene 2 bin500'e yakın kişi güreştutacak. İlk gün seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceği Tarihi KırkpınarYağlı Güreşleri'nde biletfiyatları, diğer günleriçin 200 ila 300 TL arasındadeğişiyor.
MİNİK BOYLARLA START ALACAK
Kültürel mirasın sergilendiği ve yağın vücutla buluştuğu ata sporu, minik boy pehlivanlarla start alacak. Her pehlivanın hayalinikurduğu, 'çayırın yıldızları'olarak anılanbaşpehlivanlık müsabakalarıpazar günü gerçekleşecek. Final mücadelesinde 40 dakika boyunca iki rakip, birbirine üstünlük sağlayamazsa şampiyon "altın puanla" belli olacak.
FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan 1 milyon lira ödül kazanacak. İkinciye 250bin, üçüncüler ise 125'erbin TL alacak. Tüm boylarda dereceye gireceklere verilecek meblağ, yolluk ve tur ücretleri ile buyıl 3 milyon TL'ye ulaşacak. Öte yandan bu yıl başlanan yağlı güreş liginde 7 etap yapılacak ve en iyi puanı alan 24 pehlivan gelecek yıl direkt Kırkpınar baş boyunda güreşecek. Organizasyon 9 TemmuzPazar sona erecek.
VATANDAŞA DAVULZURNALI DAVET
Festival havasında geçen Kırkpınar'ın 40 kişiden oluşan davul zurna ekibi, kentte söylenen türkülerle, vatandaşları Er Meydanı'na davet etti. Ekip, tarihi geleneği yaşatacak.
'GELENEĞİ DEVAMETTİRMEK İSTİYORUM'
GEÇTIĞIMIZ yılki Kırkpınar'da birinci olan Cengizhan Şimşek'ten alınan şampiyonluk unvanı ve altın kemerin sahibi olan Mustafa Taş, unvanını korumak istediğini söyledi. Sakatlıksız bir sezon geçirdiğini ifade eden son şampiyon, "İlk çıktığım senemde başpehlivan olmak nasip oldu. İnşallah bu geleneğidevam ettirmek istiyorum. İkincive üçüncü kemeri almak nasipolur. Çok iyi bir sezon geçiremedim. Ama aşırı iyi hissediyorum kendimi, hazırım" diye konuştu.
3 TON ZEYTİNYAĞI KULLANILACAK
ER Meydanı tesis sorumlusu Ahmet Kıyı, güreşlerde 3 ton zeytinyağının hazır olduğunu belirterek, "Pehlivanlarımızın yağlanması ve güreşlerin güzel olması için elimizden geleni yaptık. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm güreş severleri Er Meydanı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
KUZULAR MİSAFİRLERİ BEKLİYOR
ORGANIZASYONUN lezzet köşesinde kuzular tezgahta parçalanıp tartılarak servis ediliyor. Çevirmenin 100 gramı 100 TL satılıyor. İşletmeci, Recai Jalil, sakız cinsi kuzuları tercih etmeye özen gösterdiklerini dile getirdi.
PEHLİVAN KİSPETLERİ 5 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
KISPET ustası Celal Keleş, Kırkpınar'da güreşecek pehlivanlara kispet diktiklerini söyledi. Heyecanlı olduğunu ifade eden usta, "Siparişi olan pehlivanların kispetlerini getirdik. Yırtıkları da tamir ediyoruz" dedi. Keleş, deri kispetlerin fiyatlarının 5 bin TL'den başladığını, küçük boydaki pehlivanların giydiği pırpıtların ortalama 500 liradan satıldığını ifade etti.