Tarihi Kırkpınar’da 662. büyük heyecan

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dün Edirne'de açılış töreni ile birlikte resmen başladı. Farklı kategorilerde toplam 2bin 141 pehlivanın mücadele edeceği organizasyonda 53 pehlivan, başpehlivanlık için yarışacak. Dün sabah Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı. Farklı yaş ve kilo kategorilerinde devam edecek güreş müsabakalarında yarın yapılacak finalkarşılaşmaları ile de 662.Tarihi Kırkpınar YağlıGüreşleri'nin başpehlivanıbelli olacak.
PEHLİVANLAR ANILDI
Hayatını kaybeden pehlivanlar için Eski (Ulu)Cami'de mevlit okundu. Cuma namazı öncesinde okutulan mevlide pehlivanlar ve vatandaşlar katıldı.