Tarihi Kırkpınar’da 662. büyük heyecan

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dün Edirne'de açılış töreni ile birlikte resmen başladı. Farklı kategorilerde toplammücadele edeceği organizasyonda 53 pehlivan, başpehlivanlık için yarışacak. Dün sabah Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı. Farklı yaş ve kilo kategorilerinde devam edecek güreş müsabakalarındaHayatını kaybeden pehlivanlar içinmevlit okundu. Cuma namazı öncesinde okutulan mevlide pehlivanlar ve vatandaşlar katıldı.