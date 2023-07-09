Başpehlivan Taş veda etti

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3. tur müsabakaları dün tamamlandı. Turun en kısa güreşi Orhan Okulu ile Emre Erkal arasındaki müsabaka oldu.Geçen yılın başpehlivanı Cengizhan Şimşek'e verilen ceza sonucu altın kemer Mustafa Taş'ın olmuştu.Cengizhan Şimşek de 3 aylık hak mahrumiyeti cezasının ardından güreş tuttu. Şimşek ile İsmail Balaban arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Balaban, favorilerden Şimşek'i elemeyi başardı.Yılmaz, daha önce 4 kez başpehlivan olan Gürbüz'ü mağlup etti.Rakiplerini yenen Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban ile turu direkt geçen Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek çeyrek finale yükseldi. Yağlı güreşin olimpiyatında başpehlivan, bugün yapılacak müsabakalarla belirlenecek. Finalde 40 dakika boyunca iki rakip, birbirine üstünlük sağlayamazsa şampiyon "altın puanla" belli olacak.