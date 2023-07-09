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Giriş Tarihi: 9.7.2023

Başpehlivan Taş veda etti

Başpehlivan Taş veda etti

Kırkpınar’da dün büyük sürprizler yaşandı. Son başpehlivan Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek’e yenildi. Altın kemerli Ali Gürbüz de Er Meydanı’na el salladı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3. tur müsabakaları dün tamamlandı. Turun en kısa güreşi Orhan Okulu ile Emre Erkal arasındaki müsabaka oldu. Orhan Okulu, rakibini mücadelenin başından itibaren bastırarak 7. dakikada yenmeyi başardı. Geçen yılın başpehlivanı Cengizhan Şimşek'e verilen ceza sonucu altın kemer Mustafa Taş'ın olmuştu. Başpehlivan ilan edilen Taş, dün Kırkpınar Er Meydanı'nda gerçekleşen ikinci tur müsabakalarında rakibi Yusuf Can Zeybek'e yenilerek, altın kemere veda etti. Cengizhan Şimşek de 3 aylık hak mahrumiyeti cezasının ardından güreş tuttu. Şimşek ile İsmail Balaban arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Balaban, favorilerden Şimşek'i elemeyi başardı. Ali Gürbüz ile Özkan Yılmaz arasındaki güreşte de sürpriz sonuç çıktı. Yılmaz, daha önce 4 kez başpehlivan olan Gürbüz'ü mağlup etti.

ALTIN KEMER SAHİBİNİ BULUYOR
Rakiplerini yenen Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban ile turu direkt geçen Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek çeyrek finale yükseldi. Yağlı güreşin olimpiyatında başpehlivan, bugün yapılacak müsabakalarla belirlenecek. Finalde 40 dakika boyunca iki rakip, birbirine üstünlük sağlayamazsa şampiyon "altın puanla" belli olacak.

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Başpehlivan Taş veda etti
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