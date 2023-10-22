Formula 1 Amerika GP ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 Formula 1 (F1) ABD GP canlı izle

Formula 1'in 18. yarışı ABD'de gerçekleşecek. Sezon genelinde rakiplerine büyük bir fark atan ve 400 puanı bulunan Verstappen, ABD Grand Prix'inde pol pozisyonunun sahibi konumunda bulunuyor. Max Verstappen şampiyonluğa adım adım koşarken, ABD Grand Prix'ine ait detaylar merak ediliyor. Peki, Formula 1 Amerika GP ne zaman, bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 Formula 1 (F1) ABD GP canlı izle ekranı…