Formula 1 Amerika GP ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 Formula 1 (F1) ABD GP canlı izle

Formula 1'in 18. yarışı ABD'de gerçekleşecek. Sezon genelinde rakiplerine büyük bir fark atan ve 400 puanı bulunan Verstappen, ABD Grand Prix'inde pol pozisyonunun sahibi konumunda bulunuyor. Max Verstappen şampiyonluğa adım adım koşarken, ABD Grand Prix'ine ait detaylar merak ediliyor. Peki, Formula 1 Amerika GP ne zaman, bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 Formula 1 (F1) ABD GP canlı izle ekranı…
FORMULA 1 AMERİKA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Formula 1'de sezonun 18. yarışı Amerika Grand Prix'inde gerçekleşecek. Nefesleri kesecek yarış bugün saatler 20.00'ı gösterince başlayacak.
2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (PİLOTLAR)
1- M.Versttappen - 400 Puan
2- S.Perez - 233
3. L.Hamilton - 190
4- F.Alonso - 174
5. C.Sainz Jr. - 150