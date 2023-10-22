Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1 Amerika GP ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 Formula 1 (F1) ABD GP canlı izle
Giriş Tarihi: 22.10.2023 11:53 Son Güncelleme: 22.10.2023 11:53

Formula 1 Amerika GP ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 Formula 1 (F1) ABD GP canlı izle

Formula 1 Amerika GP ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 Formula 1 F1 ABD GP canlı izle

Formula 1 severler yılın 18. Yarışını heyecanla bekliyor. ABD’de düzenlenecek olan Grand Prix’ee Hollandalı sürücü Max Verstappen pol pozisyonunun sahibi olarak başlayacak. Yarış severler, Formula 1 Amerika GP yayın kanalı ve saati ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Formula 1 Amerika GP ne zaman, bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte F1 2023 canlı izle ekranı

Formula 1'in 18. yarışı ABD'de gerçekleşecek. Sezon genelinde rakiplerine büyük bir fark atan ve 400 puanı bulunan Verstappen, ABD Grand Prix'inde pol pozisyonunun sahibi konumunda bulunuyor. Max Verstappen şampiyonluğa adım adım koşarken, ABD Grand Prix'ine ait detaylar merak ediliyor. Peki, Formula 1 Amerika GP ne zaman, bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 Formula 1 (F1) ABD GP canlı izle ekranı…

FORMULA 1 AMERİKA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1'de sezonun 18. yarışı Amerika Grand Prix'inde gerçekleşecek. Nefesleri kesecek yarış bugün saatler 20.00'ı gösterince başlayacak.

FORMULA 1 ABD GP HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yarışseverler Formula 1 Amerika GP'sini Ssport ve Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...

2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (PİLOTLAR)

1- M.Versttappen - 400 Puan

2- S.Perez - 233

3. L.Hamilton - 190

4- F.Alonso - 174

5. C.Sainz Jr. - 150

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Formula 1 Amerika GP ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 Formula 1 (F1) ABD GP canlı izle
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