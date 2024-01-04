Haber hattı

İspanya'da La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, Bernabeu'da Mallorca'yı konuk etti. Beyaz Şimşekler, ecel terleri döktüğü karşılaşmayı 78. dakikada Rüdiger'in kafa golüyle 1-0 kazandı. Liderliğini sürdüren Real Madrid, puanını 48 yaptı. Uzun süren sakatlığının ardından kadroya alınan Arda Güler, müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı.THY EuroLeague'in 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Valencia Basket'e 93-88 mağlup olarakLacivert-beyazlılar mücadelenin ilk yarısını 45-43 önde kapatsa da 3. çeyrek (71-66), skorda belirleyici oldu.Ligde zirvede olan Erdem Can'ın ekibi, Avrupa sahnesinde ise 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 11 mağlubiyetle kötü bir sezon geçiriyor.MERCEDES-BENZ Türk, Türkiye Voleybol Federasyonu ile başlayan iş birliği kapsamında Voleybol Milli Takımları resmi ulaşım sponsorluğunu üstlendi. Dünyanın bir numarası olan ve 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları ile CEV Avrupa Altın Ligi ve Challenger Cup Şampiyonu olan Filenin Efeleri, yeni başarılara Mercedes Benz Türk'ün kendileri için özel olarak tasarladığı otobüsle ulaşacak. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ,diye konuştu.F.BAHÇE'NIN yaz transfer döneminde kadrosuna kattığıevinin önünde saldırıya uğramıştı. Kaçmaya çalışan Tadic'i takip eden 2 şahıs, yıldız futbolcuyu boğazından yakalamış, yaşanan arbede sonrası hafif yaralanan Tadic yakındaki bir otele sığınmıştı. Saldırganlardan 20 yaşındaki Muhammed F. 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suç ortağı Muhammed El K. ise geçen yıl şubat ayında kamusal şiddet suçundan 6 ay hapis cezası almıştı.