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Giriş Tarihi: 17.1.2024 16:30

Son şampiyonlar Djokovic ve Sabalenka, Avustralya Açık'ta 3. tura çıktı

AA
Son şampiyonlar Djokovic ve Sabalenka, Avustralya Açık’ta 3. tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ve tek kadınların 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, 3. tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün akşam seansında ikinci tur maçları oynandı. Kariyerinde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğuna sahip Djokovic, dünya 43 numarası Avustralyalı Alexei Popyrin ile karşılaştı. Üç saat 11 dakika süren maçı 6-3, 4-6, 7-6, 6-3'lük setlerle 3-1 kazanan son şampiyon Djokovic, adını üçüncü tura yazdırdı ve Arjantinli Tomas Martin Etcheverry'nin rakibi oldu. Rus Andrey Rublev (5 numaralı seribaşı) ise klasmanın 35. basamağındaki ABD'li Christopher Eubanks karşısında 6-4'lük setlerle 3-0 galip geldi.

Yunan Stefanos Tsitsipas (7) da klasmanın 47. basamağındaki Avustralyalı Jordan Thompson'ı 3-1 (4-6, 7-6, 6-2, 7-6) mağlup etti. Üçüncü turda Rublev ile ABD'li Sebastian Korda (29) ve Tsitsipas ile Fransız Luca Van Assche eşleşti.

SABALENKA ZORLANMADI
Tek kadınlarda son şampiyon Aryna Sabalenka, ikinci turda elemelerden gelen dünya 107'ncisi Çek Brenda Fruhvirtova ile karşı karşıya geldi. Belaruslu raket, bir saat 7 dakika sonunda 6-3 ve 6-2 sona eren setlerle 2-0 kazanarak üçüncü turda Ukraynalı Lesia Tsurenko'nun (28) rakibi oldu.

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Son şampiyonlar Djokovic ve Sabalenka, Avustralya Açık'ta 3. tura çıktı
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