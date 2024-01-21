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Giriş Tarihi: 21.1.2024 10:49

Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi

AA
Djokovic, Avustralya Açık’ta çeyrek finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, çeyrek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansında 4. tur maçları başladı. Kariyerinde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Djokovic, 20 numaralı Fransız tenisçi Adrian Mannarino'yu 6-0, 6-0, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz, 7 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas'ı 3-1 yenerek çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

KADINLARDA DA SABALENKA VE GAUFF ÇEYREK FİNALDE
Tek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, ABD'li rakibi Amanda Anisimova'yı 6-3, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li raket Coco Gauff ise Polonyalı tenisçi Magdalena Frech'i 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi
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