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Giriş Tarihi: 23.1.2024 14:35

Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

AA
Aryna Sabalenka, Avustralya Açık’ta yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar çeyrek finalinde son şampiyon Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova'yı yenerek yarı finale çıktı.

Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen yıl Avustralya Açık'ta yaşayan Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, yarı finalde 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff ile karşılaşacak.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansında oynanan ve 1 saat 11 dakika süren çeyrek final maçında, 2 numaralı seribaşı Belaruslu tenisçi, 9 numaralı seribaşı Çekyalı rakibini 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen yıl Avustralya Açık'ta yaşayan 25 yaşındaki Sabalenka, yarı finalde 4 numaralı seribaşı konumundaki 19 yaşındaki ABD'li sporcu Coco Gauff ile karşılaşacak.

Geçen sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Sabalenka'yı 2-1 yenen Gauff, şampiyon olmuştu.

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Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı
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