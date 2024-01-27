Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon Aryna Sabalenka
Giriş Tarihi: 27.1.2024 13:21 Son Güncelleme: 27.1.2024 13:25

Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon Aryna Sabalenka

Avustralya Açık’ta kadınlarda şampiyon Aryna Sabalenka

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde Çinli Qinwen Zheng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Belaruslu Aryna Sabalenka şampiyon oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşı Sabalenka ile 12 numaralı seribaşı Zheng karşılaştı. Bir saat 16 dakika süren mücadelede kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan Zheng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Sabalenka, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Set vermeden şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, turnuvayı 2012 ve 2013'te kazanan Belaruslu Victoria Azarenka'dan bu yana Avustralya Açık'ta üst üste iki kez tek kadınlar zaferi yaşayan ilk tenisçi oldu.

FİLİSTİN'E DESTEK
Öte yandan karşılaşma sırasında tribünde Filistin bayrağı açan bir seyirci, "Özgür Filistin" ve "Ateşkes şimdi" sloganları attı. Sloganlar esnasında kısa süreliğine duran oyun, daha sonra devam etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Eren Erdem'den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: "CHP tarihinde bir ilk" dedi topa tuttu!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
Murat Kurum'dan İstanbul'a dev projeler! Tek tek açıkladı: Gençlere 100 bin lira hibe, emeklilere 2 bin 500 lira yardım...
CHP'li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Turgut Altınok: Yavaş seçim zamanı Ülkücülüğe sarılıyor!
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı
İsrail’in zevali
CHP’ye zehir zemberek sözlerle yüklenen Muharrem İnce yerel seçim kararını açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon Aryna Sabalenka
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA