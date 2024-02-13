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Giriş Tarihi: 14.2.2024 01:41

Bakan Bak'tan gümüş madalya kazanan milli güreşçilere tebrik

DHA
Bakan Bak’tan gümüş madalya kazanan milli güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Osman Aşkın Bak, gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ali Cengiz ve Yunus Emre Başar için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'nın Başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başarır'ı tebrik ediyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek güreşçilerimize başarılar diliyorum."

Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan millileri tebrik etti

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Bakan Bak'tan gümüş madalya kazanan milli güreşçilere tebrik
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