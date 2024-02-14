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Giriş Tarihi: 14.2.2024 20:56 Son Güncelleme: 14.2.2024 21:04

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Selçuk Can altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Selçuk Can altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi grekoromen stil 72 kiloda temsil eden Selçuk Can, Azerbaycanlı rakibi Ulvi Ganizade'yi 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaştı.

Rakibini 2-0 yenen 28 yaşındaki Selçuk Can, altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda gümüş madalyayı Azerbaycanlı Ulvi Ganizade, bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Narek Oganian ve Ukraynalı Parviz Nasibov elde etti.

Ayrıca grekoromen stil 67 kiloda Murat Fırat, Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 yenerek bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Selçuk Can altın madalya kazandı
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