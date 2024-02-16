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Giriş Tarihi: 17.2.2024 00:20

Bakan Osman Aşkın Bak’tan milli güreşçilere tebrik

Bakan Osman Aşkın Bak’tan milli güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan Nesrin Baş ile bronz madalya sahibi olan Zeynep Yetgil’i yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Nesrin Baş ve ile bronz madalya sahibi olan Zeynep Yetgil için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'nın Başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Nesrin Baş'ı tebrik ediyorum. Şampiyonada bronz madalya elde eden güreşçimiz Zeynep Yetgil'i de kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."
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Bakan Osman Aşkın Bak’tan milli güreşçilere tebrik
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