Bakan Osman Aşkın Bak’tan milli güreşçilere tebrik

Bakan Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Nesrin Baş ve ile bronz madalya sahibi olan Zeynep Yetgil için tebrik mesajı yayımladı."Romanya'nın Başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Nesrin Baş'ı tebrik ediyorum. Şampiyonada bronz madalya elde eden güreşçimiz Zeynep Yetgil'i de kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."