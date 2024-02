Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Avustralya ayağının ikinci yarışını tamamlayamadı

Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi. Superpole yarışında üçüncü sırayı alan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, 3'üncü sırada götürdüğü günün ikinci mücadelesini ise motosikletinde yaşanan sorun yüzünden tamamlayamadı.

Kawasaki takımından Alex Lowes birinci, Aruba Ducati'den Alvaro Bautista ikinci, Barni Spark'tan Danilo Petrucci üçüncü oldu. Alex Lowes, Avustralya ayağında topladığı 50 puanla pilotlar klasmanının zirvesine yerleşti. Toprak ise 18 puanla 8'inci sırada yer aldı.

BAHATTİN 6, CAN 16. OLDU

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli sporcular Bahattin Sofuoğlu (MV Agusta takımı) ve Can Öncü (Kawasaki Puccetti) de piste çıktı. Bahattin 6'ncı, Can ise 16'ncı sırada bitiş çizgisini geçti. Superbike ve Supersport şampiyonalarının 2. ayağı, 23-24 Mart tarihlerinde İspanya'da yapılacak.