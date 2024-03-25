Formula 1 İstanbul’a ne zaman gelecek? İstanbul Park’ın kaderi belli oluyor

İstanbul Park'ı 2026'da Formula 1 takvimine döndürmeyi hedefleyen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, projesini NTV'ye anlattı. 12 yıldır Formula 1 takvimine eklenmeyen İstanbul Park'ın geleceği belli oluyor.

HALE GELECEK HAFTA



Vakıflar Genel Müdürlüğü, yarışların düzenlendiği İstanbul Park'ın 30 yıllık işletme hakları için gelecek hafta ihale düzenleyecek.



2 Nisan'daki ihalenin öne çıkan maddesi; yüklenici firmadan istenen Formula 1 takvimine katılım garantisi.



EN YAKIN TARİH 2026



İhalede mevcut işletmeci Intercity ile yarışacak TOSFED, bu hedef için iddialı. 2026 şu anda en yakın tarih gözüküyor. 2026'da 7 tane ülkenin süresi doluyor.