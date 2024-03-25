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Giriş Tarihi: 25.3.2024 15:58

Formula 1 İstanbul'a ne zaman gelecek? İstanbul Park'ın kaderi belli oluyor

Formula 1 İstanbul’a ne zaman gelecek? İstanbul Park’ın kaderi belli oluyor

12 yıldır Formula 1 takviminde kendisine yer bulamayan İstanbul Park için önümüzdeki hafta karar verilecek. Pistin 30 yıllık işletmecisini belirleyecek ihale 2 Nisan’da yapılacak.İstanbul Park’ı 2026’da Formula 1 takvimine döndürmeyi hedefleyen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, projesini anlattı.

İstanbul Park'ı 2026'da Formula 1 takvimine döndürmeyi hedefleyen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, projesini NTV'ye anlattı. 12 yıldır Formula 1 takvimine eklenmeyen İstanbul Park'ın geleceği belli oluyor.

HALE GELECEK HAFTA

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yarışların düzenlendiği İstanbul Park'ın 30 yıllık işletme hakları için gelecek hafta ihale düzenleyecek.

2 Nisan'daki ihalenin öne çıkan maddesi; yüklenici firmadan istenen Formula 1 takvimine katılım garantisi.

EN YAKIN TARİH 2026

İhalede mevcut işletmeci Intercity ile yarışacak TOSFED, bu hedef için iddialı. 2026 şu anda en yakın tarih gözüküyor. 2026'da 7 tane ülkenin süresi doluyor.

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Formula 1 İstanbul'a ne zaman gelecek? İstanbul Park'ın kaderi belli oluyor
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