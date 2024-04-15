Haber hattı

İspanyol basınına göre Arda Güler sezon sonunda Real Madrid'den ayrılmak istiyor. 19 yaşındaki hücumcu, ligde sadece 36 dakika süre alırken önceki gün Mallorca karşısında da şans bulamayınca iddialara göre hocası Ancelotti ile ipler koptu.EUROLEAGUE'DE Play-in oynama hakkı kazanan Anadolu Efes, lige de hızlı döndü. Beşiktaş Emlakjet'i konuk eden lacivert-beyazlılar, 90-75'lik galibiyetle parkeden ayrıldı. İlk periyodu 32-25, devreyi de 51-40 ile geçen Efes, 90-75 ile kazanan taraf oldu.Almanya Bundesliga'da bu sezona damga vuran Bayer Leverkusen, dün mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Xabi Alonso'nun ekibi, ligin 29. haftasında sahasında Werder Bremen'i 5-0 mağlup etti.Leverkusen, Bundesliga'da Bayern Münih'in şampiyonluğa koyduğu 11 yıllık ambargoyu da sonlandırdı.Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Şampiyonluk Grubu'nda Lamia'yı 3-1 devirdi. 14'te Slivka'nın golü ile geri düşen 3 Yapraklı Yoncalar, Cerin (18) ve Bernard (60, 87) ile galibiyete ulaştı.