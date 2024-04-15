Haber hattı

ARDA GÜLER GEMİLERİ YAKTI
İspanyol basınına göre Arda Güler sezon sonunda Real Madrid'den ayrılmak istiyor. 19 yaşındaki hücumcu, ligde sadece 36 dakika süre alırken önceki gün Mallorca karşısında da şans bulamayınca iddialara göre hocası Ancelotti ile ipler koptu. Milli oyuncu kiralık olarak gitmek isterken, sezon sonunda yönetimle masaya oturacağı iddia edildi.
EFES LİGE HIZLI DÖNDÜ
EUROLEAGUE'DE Play-in oynama hakkı kazanan Anadolu Efes, lige de hızlı döndü. Beşiktaş Emlakjet'i konuk eden lacivert-beyazlılar, 90-75'lik galibiyetle parkeden ayrıldı. İlk periyodu 32-25, devreyi de 51-40 ile geçen Efes, 90-75 ile kazanan taraf oldu. Ev sahibinde 16 sayı üreten Beaubouis, maçın en skorer ismiydi.
LEVERKUSEN'DEN TARİHİ ŞAMPİYONLUK
Almanya Bundesliga'da bu sezona damga vuran Bayer Leverkusen, dün mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Xabi Alonso'nun ekibi, ligin 29. haftasında sahasında Werder Bremen'i 5-0 mağlup etti. Böylece Leverkusen, bitime 5 hafta kala 119 yıllık tarihinin ilk şampiyonluğunu garantileyerek büyük bir başarıya imza attı.
Leverkusen, Bundesliga'da Bayern Münih'in şampiyonluğa koyduğu 11 yıllık ambargoyu da sonlandırdı.
TERİM'Lİ PANA TAM GAZ!
FATİH
Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Şampiyonluk Grubu'nda Lamia'yı 3-1 devirdi. 14'te Slivka'nın golü ile geri düşen 3 Yapraklı Yoncalar, Cerin (18) ve Bernard (60, 87) ile galibiyete ulaştı. Son 3 maçını da kazanan Terim'in talebeleri 68 puana yükselip kritik bir virajı döndü.