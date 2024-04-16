Milli eskrimci Doruk Erolçevik dünya şampiyonu oldu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 12 Nisan'dan bu yana devam eden Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda bugün yıldız erkekler epede milli eskrimci Doruk Erolçevik, finalde Mısırlı rakibi Eslam Osama'yı 15-13 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler epede ilk dünya derecesini elde ederek bir ilke daha imza atan milli sporcu, geçtiğimiz aylarda Napoli'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalya ile epede Türk eskrim tarihinin ilk Avrupa derecesine sahip olmuştu.

Şampiyonluk ile tamamladığı mücadelesinde bugün Erolçevik, başarılı pul müsabakaları sonrası tablo-128'i maç yapmadan geçtikten sonra; t-64'te Büyük Britanyalı Sameer Sunder-Rajan'ı 15-7, t-32'de Suudi Arabistanlı Ahmed Hazazi'yi 15-8, t-16'da Kanadalı sporcu Daniel Rubin'i 15-10 ve çeyrek finalde Elisei Pisarev'i 13-12 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Erolçevik, bu turda İtalyan Federico Varone karşısında 15-10 galip gelerek altın madalya mücadelesi için Mısırlı Eslam Osama ile eşleşti. Altın madalya mücadelesini 15-13'lük üstünlükle tamamlayan Doruk Erolçevik, Yıldız Erkekler Epe Dünya Şampiyonu oldu.

Doruk Erolçevik şampiyonluk madalyasını T.C. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler'in elinden aldı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yıldız erkekler epe kategorisinde altın madalya kazanan Doruk Erolçevik için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yıldız erkekler epe kategorisinde altın madalya kazanan Doruk Erolçevik'i kutluyorum. Doruk, erkekler epe'de Türk eskrim tarihinin dünya şampiyonalarındaki ilk derecesini elde ederek bizleri gururlandırdı. Milli sporcumuzun elde ettiği bu başarının diğer sporcularımıza da ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum. Şampiyonada mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum."