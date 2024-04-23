Kenan Sofuoğlu oğlu Zayn’ı Formula 1 şampiyonluğu için hazırlıyor

"KÜÇÜK FİZİĞİYLE O ARABAYI NASIL ZAP ETTİĞİNE BEN DE ÇOK HAYRET EDİYORUM"

Kenan Sofuoğlu, Zayn'ın karting yarışlarında ilk podyumuna birinci olarak çıkmasının güzel bir anı olacağını belirtti. Sofuoğlu, geçen hafta 5 yaşına giren oğlunun şampiyonadaki en küçük yarışçı olduğu için federasyondan özel izin aldıklarını anlatarak, "İzni alabilmek için 'hızlı' olduğunu söyledik ve federasyon, gerçekten de en hızlısı olduğunu gördü. Şampiyonada da bunu kanıtladı ve zafer onun oldu" ifadelerini kullandı.

Yetiştirdiği sporcuların başarılarıyla gurur duyduğunu dile getiren Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Motosiklette yani iki tekerde dünyaya Türkler olarak kendimizi kanıtladık. Hayalim Formula 1 sporcusu yetiştirmekti. Bu oğluma nasip olur mu, bilmiyorum. Zayn çok meraklı, çok çalışıyoruz. Çalıştıklarımızın karşılığını da daha ilk yarışımızda aldık. En küçük olmasına, büyük çocuklarla karşılaşmasına rağmen Zayn podyumda birinciliğe çıktı. Küçük fiziğiyle o arabayı nasıl zapt ettiğine ben de çok hayret ediyorum. İnşallah devamı gelir, inşallah güzel bir yolumuz olur."

Sofuoğlu, Türkiye Karting Şampiyonası'nın coşkulu geçtiğini, Zayn'ın tanınır olması dolayısıyla tribünün yoğun ilgisiyle karşılaştığını ve sezonu bu şekilde tamamlamayı arzuladıklarını ifade etti.