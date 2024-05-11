24Erzincanspor Iğdır FK maçına hazır, hedef 1. Lig

Kulüp tesislerinde Iğdır FK maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren 24Erzincanspor teknik direktör Bülent Akan Menemen spor maçı geride kaldı. 2. Turda rakip Iğdır FK spor. Sadece 3 takım kaldı hedef 1. Lig dedi. Tüm futbolcuların katıldığı idman Teknik direktör Bülent Akan 'ın moral konuşması ile başladı. Ardından kulüp tesislerinde yapılan antrenman da futbolcular ter idmanı gerçekleştirdiler.

Pazartesi günü oynanacak olan PLAY OFF 2. Tur mücadelesinde Iğdır FK sporu konuk edecek olan 24Erzincanspor teknik direktörü Bülent Akan SABAH gazetesi muhabirine konuştu.

TUR ATLAYAN TARAF OLDUK. BUNDAN DOLAYI FUTBOLCULARIMI KUTLUYORUM

Akan 1. Turda karşılaştıkları Menemen sporun hocası, oyuncuları ve yaptıkları yatırımla iyi bir takım olduğunu ve ligin önemli takımlarından biri olduğunu belirterek; Biz o maça iyi hazırlanmıştık. Coşkumuz, öz güvenimiz yerindeydi. Maçın başında beklemediğimiz bir gol yedik ama sonrasında oyuna ortak olmasını bildik. 2 kez geri düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik ve tur atlayan taraf olduk. Bundan dolayı futbolcularımı kutluyorum, stadyumu dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, İl protokolümüze bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Güzel ve keyifli bir maç oldu.

STADYUMU DOLDURSUNLAR BİZE GÜVENSİNLER

Oynanacak olan Iğdır FK spor maçını değerlendiren 24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan; 2. Tur maçımızı eleme usulü oynandığı için akıllı oynayacağız. Burada oynayacağımız ilk maçta avantaj elde etmek istiyoruz. İnşallah avantaj elde edecek oyun gücümüz ve oyuncu kalitemiz var. Taraftarlarımız ilk maçta olduğu gibi stadyumu doldursunlar bize güvensinler bizde burada istediğimiz sonucu alır Iğdır'a avantajlı gideriz.

BU MAÇIN UZATMASI YOK 90 DAKİKA OYNANACAK

Herhangi bir sakatlık ve cezalı oyuncusu olmadığını belirten Akan; ister istemez oyuncularımda yorgunluk var. 120 dakika maç yaptık. Bugün burada ter atma antrenmanı ile oyuncularımızı maça diri olarak çıkarmaya çalışacağız. Menemen maçında taraftarımız çok iyiydi. 120 dakika boyunca destekledi. Aynı şekilde Pazartesi günü de Iğdır FK maçında da taraftarlarımızdan stadyumu doldurmalarını ve aynı desteği vermelerini bekliyorum. Takımımızı 90 dakika destekleyelim. Bu maçın uzatması yok 90 dakika oynanacak. Taraftarımız son dakikaya kadar gol geç gelebilir sabırlı bir şekilde, coşkulu bir şekilde oyuncularımızı ateşlemelerini istiyorum" dedi.

Taraftarlar da zorlu maç için şimdiden sosyal medya hesaplarından Pazartesi günü yapılacak olan maç için birlik mesajı vererek takımının yanında oldular.