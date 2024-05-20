Sultanlar Fransa’yı ezdi geçti

Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk seti 25-19 önde tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci seti de 25-16 galip bitirdi. Üçüncü seti de geriden gelerek 25-19 kazanan Türkiye, Antalya etabını 4 müsabakada 2 zaferle tamamladı. Ay-Yıldızlılar ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek. 16 takımın yer aldığı Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada olan takımlar, finallerde yer alma hakkı kazanacak.