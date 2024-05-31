Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Fransa Açık'ta Djokovic ve Sabalenka, set vermeden üçüncü turda
Giriş Tarihi: 31.5.2024 08:58

Fransa Açık'ta Djokovic ve Sabalenka, set vermeden üçüncü turda

AA
Fransa Açık’ta Djokovic ve Sabalenka, set vermeden üçüncü turda

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka üçüncü tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın beşinci gününde korta çıkan dünya klasmanının 1 numarası Sırp Djokovic, ikinci turda İspanyol Roberto Carballes Baena ile karşılaştı. Toplam 2 saat 4 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenen son şampiyon Djokovic, tur atladı.

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Belçikalı David Goffin'i 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bırakırken, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, setlerde 6-1 ve 5-0 öndeyken Sırp rakibi Miomir Kecmanovic'in çekilmesiyle üçüncü tur biletini aldı. 8 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz da ABD'li Brandon Nakashima 3-1 (6-7, 6-1, 6-3, 7-6) yenerek tur atlayan taraf oldu.

SABALENKA SADECE 4 OYUN VERDİ
Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Belaruslu Sabalenka, Japon Moyuka Uchijima'yı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı. 4 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Hollandalı Arantxa Rus'u 2-0 (6-3, 6-4), 5 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova, ABD'li Katie Volynets'i 2-1 (0-6, 6-1, 6-4) mağlup etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa Açık'ta Djokovic ve Sabalenka, set vermeden üçüncü turda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA