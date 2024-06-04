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Giriş Tarihi: 4.6.2024

Zirvenin tek hakimi

Zirvenin tek hakimi

Milletler Ligi’nde ev sahibi ABD’yi 3-2 mağlup ederek ikinci etabı 4’te 4 ile kapatan Filenin Sultanları, dünya sıralamasında liderliği vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD'de düzenlenen 2. etap son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. İkinci etabı 4'te 4 ile kapatan Filenin Sultanları, 8 maçta 6 galibiyet aldı. Ay-Yıldızlı ekipte Vargas, ikinci setteki bir sayıda VNL ölçümlerine göre 121 km/s hızla smaç vurarak rekor kırdı. Ebrar ise 1160 sayıya ulaşıp Milletler Ligi tarihinin en skorer ismi oldu. Geçen yıl dünya sıralamasında zirveye çıkan Türkiye, bu sezonki maçlar sonucunda 388.69 puanla birincilikteki yerini korudu.
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Zirvenin tek hakimi
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