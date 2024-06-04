Zirvenin tek hakimi

Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD'de düzenlenen 2. etap son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. İkinci etabı 4'te 4 ile kapatan Filenin Sultanları, 8 maçta 6 galibiyet aldı.Geçen yıl dünya sıralamasında zirveye çıkan Türkiye, bu sezonki maçlar sonucunda 388.69 puanla birincilikteki yerini korudu.