Razgatlıoğlu’nun yedinci harikası

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya etabında ilk yarışı birinci sırada tamamladı. 22 turdan oluşan yarışa pole pozisyonyonda başlayan Red Bull sporcusuİkinci ve üçüncü sıraları İtalyan pilotlar Danilo Petrucci, ve Andrea Iannone aldı. Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 266 puanla liderliğini sürdürdü. İtalyan sporcu Nicolo Bulega 210 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista da 199 puanla üçüncü sırada yer aldı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı, bugün yapılacak.