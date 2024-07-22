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Giriş Tarihi: 22.7.2024

Zafere yolculuk

A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlar için Fransa’ya gitti. Başantrenör Santarelli, “Türkiye’nin bizimle gurur duyacağı şekilde döneceğiz” dedi

Zafere yolculuk
Filenin Sultanları, Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için düzenlenen törenle Fransa'ya uğurlandı. Yolculuk öncesi gerçekleştirilen medya gününde konuşan Başantrenör Daniele Santarelli, "Dünyanın en zorlu turnuvasına hazırız. Paris 2024'te olmayı fazlasıyla hak ettik. Türkiye'nin bizimle gurur duyacağı şekilde olimpiyatlardan döneceğimizi düşünüyorum" dedi. Takım kaptanı Eda Erdem ise "Paris'te güzel şeyler yaşamak istiyoruz. Madalyanın rengi hiç önemli değil. Üçüncü olimpiyatım, yeter ki kürsüde olalım. Hep birlikte şampiyon olmuşçasına kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Grup maçlarının programı
29 Temmuz
09.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos
09.00 Türkiye-Dominik
Cumhuriyeti
4 Ağustos
09.00 Türkiye-İtalya
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Zafere yolculuk
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