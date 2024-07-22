Zafere yolculuk

Filenin Sultanları, Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için düzenlenen törenle Fransa'ya uğurlandı. Yolculuk öncesi gerçekleştirilen medya gününde konuşan Başantrenör Daniele Santarelli, "Dünyanın en zorlu turnuvasına hazırız.Türkiye'nin bizimle gurur duyacağı şekilde olimpiyatlardan döneceğimizi düşünüyorum" dedi. Takım kaptanı Eda Erdem ise "Paris'te güzel şeyler yaşamak istiyoruz.. Hep birlikte şampiyon olmuşçasına kutlayacağız" ifadelerini kullandı.Grup maçlarının programı29 Temmuz09.00 Türkiye-Hollanda1 Ağustos09.00 Türkiye-DominikCumhuriyeti4 Ağustos09.00 Türkiye-İtalya