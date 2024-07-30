Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Altın madalya ‘hava’sındayız
Giriş Tarihi: 30.7.2024

Altın madalya ‘hava’sındayız

10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan finale çıktı

Altın madalya ‘hava’sındayız
Paris 2024'te madalyamızı cebimize koyduk. 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takımımız, finale yükseldi ve madalya kazanmayı garantiledi. Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde dün sabah gerçekleştirilen elemelerde topladıkları 582 puanla birinci olan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını kazanacak. İki sporcumuzun yer aldığı takımımız bugün TSİ 10.45'te altın madalya için Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın madalya ‘hava’sındayız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA