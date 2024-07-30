Altın madalya ‘hava’sındayız

Paris 2024'te madalyamızı cebimize koyduk. 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takımımız, finale yükseldi ve madalya kazanmayı garantiledi. Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde dün sabah gerçekleştirilen elemelerde topladıkları 582 puanla birinci olan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını kazanacak.