Paralimpik sporculara destek

Uzun yıllardır futbol ve basketbol başta olmak üzere spora destek veren Ülker, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'yle işbirliği anlaşması imzaladı. Çamlıca Kampüsü'nde düzenlenen törende Ülker Üst Yöneticisi Mete Buyurgan ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu hazır bulundu. Buyurgan, "Paralimpik milli sporcularımızın azim ve kararlılığı hayatın her alanında bizlere ilham veriyor. Onların bu anlamlı yolculuğunda yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Aksu ise "Bu işbirliği, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de şekillendirecektir. Ülker'in desteği, genç nesillere ilham kaynağı olacak ve onların da hayallerine ulaşma yolunda cesaret bulmalarını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.