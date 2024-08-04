Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, olimpiyatlarda gençler rekoru kırdı!

Öte yandan altın madalya kazanan Bobby Finke, dünya ve olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu. Yarışı 14.30.67'lik dereceyle bitiren ABD'li yüzücü, rekor kırdı. Bobby Finke'yi 14.34.55'lik derecesiyle İtalyan Gregorio Paltrinieri ve 14.39.63 derecesiyle İrlandalı Daniel Wiffen takip etti.

BAKAN BAK: BİZE BİR MADALYADAN DAHA FAZLASINI VERDİN

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kuzey Tunçelli için kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Bak paylaşımında, "Bize bir madalyadan daha fazlasını verdin Kuzey! 16 yaşında tarih yazdın... Seni bu kürsülerde göreceğimize yürekten inanıyoruz!" ifadelerine yer verdi.