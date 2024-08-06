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Giriş Tarihi: 6.8.2024

Şampiyon yüzücü parkta uyudu!

Şampiyon yüzücü parkta uyudu!
Paris Olimpiyatları'ndaki kötü organizasyon sporcuları pes ettirdi… Son olarak erkekler 100 metre sırtüstü branşında altın madalya kazanan İtalyan yüzücü Thomas Ceccon'un bir parkta uyuduğu görüntü gündeme bomba gibi düştü. İtalyan Yüzme Federasyonu görüntüyle ilgili olarak olimpiyat köyündeki yaşam koşullarının etkisi olmadığını açıkladı ancak Ceccon daha önce sporcuların köydeki durumundan şikâyetçi olmuş, yemek ve ulaşımın mükemmelden uzak olduğunu söylemişti. Daha önce de bir diğer İtalyan yüzücü Gregorio Paltrinieri klimalardan şikâyet etmiş, "Sporcular korunmuyor" serzenişinde bulunmuştu.
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Şampiyon yüzücü parkta uyudu!
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