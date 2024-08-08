Filenin Sultanları İtalya’ya karşı | CANLI

2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında Filenin Sultanları, İtalya ile kozlarını paylaşıyor... A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, İtalya'yı yenerek finale yükselmek istiyor. Türkiye - İtalya maçını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

CANLI ANLATIM

Türkiye 22-25 İtalya | 1. Set sonucu



Türkiye 19-25 İtalya | 2. Set sonucu

Türkiye 20-20 İtalya | 3. Set oynanıyor

SULTANLAR'IN YARI FİNAL YOLU

C Grubu ilk maçında Hollanda'yı 3-2 deviren Filenin Sultanları, ikinci maçında ise Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1'le geçti. Son maçta ise İtalya'ya 3-0 boyun eğen millilerimiz, grubunu ikinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çekişmeli geçen çeyrek finalde Çin'le karşılaşan Sultanlar, rakibini karar setinde 3-2 mağlup etti ve yarı final biletini cebine koydu.

İtalya ise çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek ay-yıldızlıların rakibi oldu.

FİNAL RAKİBİ ABD - BREZİLYA GALİBİ

Millilerimiz yarı finalde İtalya'yı yenmesi halinde hem finale yükselecek hem de madalyayı garantileyecek. Diğer yarı final müsabakası ise ABD ile Brezilya arasında oynanacak. Bu eşleşmelerden galip gelen taraflar finalde karşılaşacaklar.



TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.