Kuzey Tunçelli'den SABAH okurlarına mesaj: "Yarın 10 km yüzeceğim bana dua edin"

Paris 2024 Olimpiyatları'nda büyük bir çıkış yakalayan genç milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Paris'ten SABAH okurlarına bir mesaj gönderdi. Geçtiğimiz günlerde 'Erkekler 1.500 metrede olimpiyat 5.'si olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, yarın uygulayacağı taktik için şunları söyledi: "Yarın yapılacak 10 km yüzme yarışmasına iyi hazırlandım. En hızlı yüzenlerin arkasında enerjili ancak gücümü koruyarak yüzeceğim ve son anlarda atak yaparak birinci olmayı hedefleyeceğim."
"BENİM İÇİN DUA EDİN"
Kuzey Tunçelli, beşinci olduğu yarışın performansını da şöyle değerlendirdi: "Aslında rakipten daha hızlı yüzebilirdim. Ancak tecrübesizliğimden ötürü taktik yapamadığımı düşünüyorum ama bundan sonraki olimpiyatlardan çok umutluyum. Herkesin yarın bana dua etmelerini diliyorum."