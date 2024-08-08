Kuzey Tunçelli'den SABAH okurlarına mesaj: "Yarın 10 km yüzeceğim bana dua edin"

"BENİM İÇİN DUA EDİN"

Kuzey Tunçelli, beşinci olduğu yarışın performansını da şöyle değerlendirdi: "Aslında rakipten daha hızlı yüzebilirdim. Ancak tecrübesizliğimden ötürü taktik yapamadığımı düşünüyorum ama bundan sonraki olimpiyatlardan çok umutluyum. Herkesin yarın bana dua etmelerini diliyorum."