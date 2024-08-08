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Giriş Tarihi: 8.8.2024 14:59 Son Güncelleme: 8.8.2024 15:15

Kuzey Tunçelli'den SABAH okurlarına mesaj: "Yarın 10 km yüzeceğim bana dua edin"

1500 metre serbest yüzmede 5. olarak Paris Olimpiyatları'na damga vuran lise iki öğrencisi Kuzey Tunçelli, yarınki 10 km yüzme yarışması öncesi SABAH okurlarına bir mesaj gönderdi.

HÜLYA GÜLER HÜLYA GÜLER
Kuzey Tunçelli’den SABAH okurlarına mesaj: Yarın 10 km yüzeceğim bana dua edin

Paris 2024 Olimpiyatları'nda büyük bir çıkış yakalayan genç milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Paris'ten SABAH okurlarına bir mesaj gönderdi. Geçtiğimiz günlerde 'Erkekler 1.500 metrede olimpiyat 5.'si olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, yarın uygulayacağı taktik için şunları söyledi: "Yarın yapılacak 10 km yüzme yarışmasına iyi hazırlandım. En hızlı yüzenlerin arkasında enerjili ancak gücümü koruyarak yüzeceğim ve son anlarda atak yaparak birinci olmayı hedefleyeceğim."

"BENİM İÇİN DUA EDİN"

Kuzey Tunçelli, beşinci olduğu yarışın performansını da şöyle değerlendirdi: "Aslında rakipten daha hızlı yüzebilirdim. Ancak tecrübesizliğimden ötürü taktik yapamadığımı düşünüyorum ama bundan sonraki olimpiyatlardan çok umutluyum. Herkesin yarın bana dua etmelerini diliyorum."

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Kuzey Tunçelli'den SABAH okurlarına mesaj: "Yarın 10 km yüzeceğim bana dua edin"
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