Haber hattı

Yelkenin Yeni Modası" mottosuyla rotasını oluşturan 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, bugün İstanbul Setur Marinas Kalamış'ta başlayacak. Dünyaca ünlü profesyonel yelken giyim markası Slam iş birliği ile 2024 yılında formatı değişen organizasyon, bütün yelken sınıflarını kapsayan zengin bir programla yapılacak. IRC0, IRC1, IRC2, IRC3 sınıflarının yanı sıra J70 ve Hareketli Salma kategorileri de yarışın programına eklendi. İstanbul'da yediden yetmişe yüzlerce yelkenciyi buluşturacak olan organizasyon 18 Ağustos tarihinde sona erecek.Sırbistan Kadın Voleybol Takımı'nın Paris Olimpiyatları'na veda etmesinin ardından başantrenör Giovanni Guidetti, görevini bıraktı. Daha önce Türk Milli Takımı'nı çalıştıran İtalyan antrenör, "Olimpiyatlardaki performansımız, bu harika oyuncu gurubunun son 10 yılda Sırbistan'a getirdiği tüm madalyaları ve kupaları silmemeli. Son iki yıldır bu takımı çalıştırmak bir onurdu. Ne yazık ki son, birçok yanlış seçimin sonucuydu ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Güzel anılar için çok teşekkür ederim. Bu güzel takıma ve ülkeye bol şans diliyorum" ifadelerini kullandı. Sırbıstan grup aşamasında Fransa'yı 3-0 yenerken, ABD'ye 3-2, Çin'e de 3-1 mağlup olmuştu.ir dönem Beşiktaş'ta forma giyen, Real Madrid efsanesi Pepe futbolu bıraktığını açıkladı. Son olarak Portekiz Milli Takımı'nda EURO 2024'te görev yapan tecrübeli savunmacı, 2018/19 sezonundan bu yana kariyerinin ilk takımlarından birisi olan Porto forması giyiyordu. Porto ve 41 yaşındaki isim ile bu yaz transfer döneminde yollar ayrılmıştı.Pepe, 2007 yılından beri 141 kez formasını giydiği Portekiz Milli Takımı'nın da efsaneleri arasında yer alıyor. Pepe 2017-18 ve 2018-19 sezonları arasında Beşiktaş forması giymişti. 52 maçın tamamına ilk 11'de başlayıp 4522 dakika süre şansı bulmuştu.