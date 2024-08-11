Rekorların adamı Toprak

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de tarihi bir başarıya imza attı. Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağının ilk yarışını kazanan Razgatlıoğlu, peş peşe 11 galibiyetine imza atarak şampiyona rekoruna ortak oldu. Rokit BMW takımı pilotu Toprak, ilk sıradan başladığı mücadelede bu sezon 13'üncü, kariyerinin 52'inci yarış birinciliğini elde etti. Art arda 11'inci yarış birinciliğine ulaşan 27 yaşındaki Toprak, bu alandaki Superbike rekorunu Bautista (2019, 2023) ve Jonathan Rea (2019) ile paylaştı.
Son 2 yılın şampiyonu Bautista 2'nci, Petrucci ise 3'üncü sırayı aldı.