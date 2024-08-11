Rekorların adamı Toprak

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de tarihi bir başarıya imza attı. Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağının ilk yarışını kazanan Razgatlıoğlu, peş peşe 11 galibiyetine imza atarak şampiyona rekoruna ortak oldu. Rokit BMW takımı pilotu Toprak, ilk sıradan başladığı mücadelede bu sezon 13'üncü, kariyerinin 52'inci yarış birinciliğini elde etti.Son 2 yılın şampiyonu Bautista 2'nci, Petrucci ise 3'üncü sırayı aldı.