Kartal’a Reguilon tavsiyesi

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları iki mevki için devam ediyor; sol bek ve sağ kanat...
Sol stoper problemini Felix Uduokhai ile çözen Beşiktaş yönetimi, şimdi diğer eksikleri tamamlamanın peşinde. Sol bek için Premier Lig ve Bundesliga'dan adaylar belirleyen Beşiktaş'a Sergio Reguilon önerildi. Tottenham'ın futbolcusu olan 27 yaşındaki İspanyol futbolcu, geçen sezonun ilk devresini Manchester United, ikinci yarısını ise Brentford'da kiralık olarak geçirmişti.
BU SEZON HİÇ OYNAMADI
Yeni sezonda İngiliz ekibinin planlarında yer almayan deneyimli oyuncunun, kulübünden kiralık ya da bonservisiyle ayrılması bekleniyor. Siyah-beyazlılar bu öneriyi değerlendirmeye alırken, teknik ekip ve yönetim tarafında olumlu kanaat ortaya çıkarsa görüşmelere başlanacak. Geçen sezon 28 resmi maçta boy gösteren ve 4 asistle oynayan Reguilon, 1779 dakika sahada kalmıştı.
Bu sezon ise henüz hiçbir resmi maçta görev alamadı.
UDUOKHAI GELDİ, DERTLER BİTTİ!
Lugano maçında soldan gelen ataklarda çaresiz kalan Beşiktaş, bu sorunu çözecek olan isme kavuştu. Dün gece İstanbul'a gelen Alman yıldız, bugün sağlık kontrolünden geçip 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak
B
eşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynadığı maçta hücumda çok iyi performans gösterip üç gol bulmasına rağmen, savunmada tam tersi bir görüntü sergilemişti. Rakibi karşısında iki kez öne geçse ve iki farkı yakalasa da üstünlüğünü koruyamayan siyahbeyazlılar, sol tarafından kopya goller yiyerek sahadan beraberlikle ayrıldı. Maçın hemen ardından statta toplantı yapan yönetim, sol stoper transferine öncelik verip, Brad Friedel'i İstanbul'a dönmeden İsviçre'den direkt Almanya'ya yolladı. ABD'li danışman, listelerinde yer alan Felix Uduokhai için Augsburg'la masaya oturup transferi noktaladı.
Yıldız futbolcu, dün gece sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Nijerya asıllı Alman oyuncuyla 1+3 yıllık mukavele yapacak. Uduokhai ilk senesinde kiralık oynayacak, ardından zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek
. Alman spor medyası, Beşiktaş'ın bu transfer için Augsburg'a 5.3 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus ödeyeceğini yazdı.