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Giriş Tarihi: 28.8.2024 10:23

Güreşin efsanesi Ahmet Ayık yoğun bakıma alındı

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu ve Dünya Güreş Birliği (UWW) eski Asbaşkanı Ahmet Ayık, yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. 86 yaşındaki efsane güreşçi yoğun bakıma alındı.

İHA
Güreşin efsanesi Ahmet Ayık yoğun bakıma alındı

Güreş camiasının efsane ismi sevenlerini korkuttu. 31 Ağustos'ta Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenecek Karakucak Güreşleri için Sivas'a gelen Ahmet Ayık buradaki evinde fenalaştı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ayık'ın, doktorlar tarafından 72 saat yoğun bakımda uyutulmasına karar verildi.

Efsane güreşçinin uyutulduğu öğrenilirken, yoğun bakımdaki tedavisi de sürüyor.

Diğer yandan Ahmet Ayık, geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen '1. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ne katılmıştı.

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Güreşin efsanesi Ahmet Ayık yoğun bakıma alındı
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