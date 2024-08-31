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Giriş Tarihi: 31.8.2024 23:18

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Konyaspor bugün evinde Kayserispor'u konuk etti. Pozisyonlar olduğu karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

İHA
Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 Maç sonucu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Mane'nin pasıyla topla buluşan Nazon'un şutunu kaleci uzaklaştırdı.

28'inci dakikada sağ kanattan Boranijasevic'in ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

31'inci dakikada sağ köşe gönderinden gelen korner atışında topu önünde bulan Arif'in şutu az farkla auta çıktı.

42'nci dakikada ceza sahası sol çaprazından Pedrinho'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

49'uncu dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında topla buluşan Borajinasevic'in şutu yandan auta çıktı.

56'ncı dakikada Mehdi Bourabia rakiplerini çalımlayarak ceza alanına girip pas verdiği Nazon'un şutunu savunma kornere attı.

70'inci dakikada ceza alanı sağ çaprazında Boa Morte'nin ara pasına hareketlenen Cardoso'nun şutunu kaleci kornere çeldi.

89'uncu dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda topa yükselen Adil'in vuruşu az farkla auta çıktı.

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Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
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