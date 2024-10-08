Minik motosikletçi Zayn Sofuoğlu’nun hedefi babası gibi dünya şampiyonluğu

"İKİ YAŞINA GİRMEDEN MOTOR KULLANMAYA BAŞLADIK"

Pist kenarında oğlunun yarışlarını takip ederken çok heyecanlandığını aktaran Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Artık 'Yavaş git.' demeye başladım. Bazen biraz fazla zorluyor. Neden bu kadar zorluyorsun dediğimde, 'Baba pist rekoru kırmaya çalışıyorum.' diyor. Zayn hırslı bir çocuk. İki yaşına girmeden önce biz onunla motor kullanmaya, antrenman yapmaya başladık. Biz o zamandan beri açıkçası hep kazanma odaklı gittik. Çünkü daha önce de dediğim gibi ben şampiyon yetiştirmeye çalışıyorum, standart yarışan bir sporcu değil. Biz yetiştirdiğimiz zaman Toprak Razgatlıoğlu gibi, inşallah diğer sporcularım gibi şampiyon olmaları lazım. O yüzden olması gereken hırsı da yüklemeye çalışıyorum."

"ZAYN'I KENARDAN İZLEMEK, YARIŞMAKTAN DAHA ZOR"

Zayn'ı kenardan izlerken çok heyecanlandığını anlatan Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kenarda izlemek daha zor. Yarışırken ışıklar söndüğü zaman artık en sevdiğimiz an başlıyor. Yarış esnasında stres diye bir şey kalmıyor. Ama Zayn'ı izlerken ışıklar söndüğü anda stresim çoğalıyor. Çünkü dışarıdan izliyorsun, motorun üzerinde değilsin. O yüzden dışarıdan izlemek motorun üzerinde olmaktan daha zor, onu öğrendim. Ben inanıyorum ki biz Türkiye'de birçok aileye, anneye, babaya örnek olmaya başladık. Çünkü çocukların neler yapabileceğini göstermeye başladım. Türkiye şampiyonalarına geldiğimiz zaman yaptığım çalışmaların benzerlerini diğer sporcuların aileleri yapmaya çalışıyor. Bu çok güzel bir şey. Tabii ki ülkemiz motor sporlarında çok iyi bir yerde değil. Belki benim yarış kariyerimde yaptıklarım, Toprak'ın başardıkları ve ileride bu yetişen gençlerin başarılarıyla Türkiye motor sporlarında daha iyi yerlere gelecek. Motosiklet dünya şampiyonluklarımız var. Daha da gelmeye devam edecek. Otomobilde bu işin zirvesi olan Formula 1. İnşallah oraya da Türkiye olarak gideceğiz. Allah izin verirse bir Türk sporcuyu orada Formula 1'in zirvesine çıkartacağız. Bu Zayn olur olmaz. Bunu zaman gösterir. Ben çalışmayı yapıyorum, gerisi nasip."