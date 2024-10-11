Toprağın kralı Rafael Nadal veda ediyor

Tenis tarihinin efsane isimlerinden 'Toprak Kortun Kralı'
lakaplı Rafael Nadal, 2024 sezonuyla beraber 38 yaşında kariyerini sonlandıracağını açıkladı. 2001 yılından bu yana profesyonel olarak kortlarda yer alan, 14'ü Roland Garros olmak üzere tam 22 kez grand-slam kazanan
ve kariyeri boyunca 209 hafta erkek tenisinin 1 numarası olarak zirvede kalan İspanyol raket, sosyal medyadan 12 farklı dil kullanarak veda paylaşımı yaptı. Kararın kendisi için çok zor olduğuna dikkat çeken Nadal, "Biraz zaman aldı ama bu hayatta her şeyin başlangıcı ve sonu var. Sanırım, hayal edebileceğimden çok daha uzun ve çok daha başarılı bir tenis kariyerime son vermenin tam zamanı"
ifadelerini kullandı. 38 yaşındaki başarılı sporcu, son kez 19 Kasım 2024'te başlayacak Davis Cup Finalleri'nde mücadele edecek.
30'UNDAN SONRA 8 BÜYÜK TURNUVA KAZANDI
Müller-Weiss sendromu denilen bir ayak rahatsızlığı bulunan ve 2022 Roland Garros boyunca sol ayağındaki sinirlere yapılan enjeksiyonlar sayesinde korta çıktığını açıklayan Nadal, kariyerinde ilk kez bir sezona, yılın ilk 2 grand slam turnuvasını (Avustralya Açık, Fransa Açık) mutlu sona ulaşarak başlamış
ve 30'undan sonra kazandığı büyük turnuva sayısını 8'e çıkarmıştı.
SENİ ÖZLEYECEĞİM EFSANE
F.BAHÇE'NİN hocası Mourinho, kariyerini sonlandıran Nadal için veda paylaşımı yaptı. Nadal'ın tarihi bir sporcu olduğuna vurgu yapan Portekizli çalıştırıcı, "Seninle çok maç oynadım, çok puan ve zafer için savaştım. Seni özleyeceğim efsane. Böyle harika bir tarih yazdığın için tebrikler"
ifadelerini kullandı.