Toprağın kralı Rafael Nadal veda ediyor

Tenis tarihinin efsane isimlerindenlakaplı Rafael Nadal, 2024 sezonuyla beraber 38 yaşında kariyerini sonlandıracağını açıkladı. 2001 yılından bu yana profesyonel olarak kortlarda yer alan,ve kariyeri boyunca 209 hafta erkek tenisinin 1 numarası olarak zirvede kalan İspanyol raket, sosyal medyadan 12 farklı dil kullanarak veda paylaşımı yaptı. Kararın kendisi için çok zor olduğuna dikkat çeken Nadal,ifadelerini kullandı.Müller-Weiss sendromu denilen bir ayak rahatsızlığı bulunan ve 2022 Roland Garros boyunca sol ayağındaki sinirlere yapılan enjeksiyonlar sayesinde korta çıktığını açıklayanve 30'undan sonra kazandığı büyük turnuva sayısını 8'e çıkarmıştı.F.BAHÇE'NİN hocası Mourinho, kariyerini sonlandıran Nadal için veda paylaşımı yaptı. Nadal'ın tarihi bir sporcu olduğuna vurgu yapan Portekizli çalıştırıcı,ifadelerini kullandı.