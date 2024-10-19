Haber hattı

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başkanlığa seçildi. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer yarıştı.Dinçer ise 95 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. 2016'dan bu yana görevini sürdüren ve üst üste 3. seçimi de kazanan Üstündağ'ın yönetiminde Alper Sedat Aslandaş, Ersin Yılmaz, Mustafa Alparslan, İlker Dinçay, Altuğ Erim, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdurrahim Yıldız, Simge Gündüz, Hasan Semih Oktay ve Bahar Mert yer aldı. Camiaya seslenen Üstündağ, "dedi.ARGEUS Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11'nci kez düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bugün start alacak. Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek yarışa 73 ülkeden 2 bin 395 sporcu katılacak. Organizasyon, Salomon Cappadocia Ultra-Trail 119K, Salomon Cappadocia Medium-Trail 63K, Salomon Cappadocia Short- Trail 38K'lık parkurlarda gerçekleşecek. 119K'lık parkurda 233, 63K'lık parkurda 572,38K'lık parkurda ise 1165 sporcu mücadele edecek.TRENDYOL 1. Lig'de 9. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Fikstür gereği Malatya'da oynanması gereken karşılaşma, iki kulübün anlaşması üzerine Ankara'da yapıldı. 9 maçın tamamını kaybeden YeniMüsabakayı Bajic, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'nin (pen.) golleriyle kazanan Başkent takımı ise 2 maçın ardından (1M/1B) kazanarak puanını 13'e yükseltti.