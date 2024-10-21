Toprak şampiyonluğu birincilikle taçlandırdı

2024 Dünya Superbike'ta şampiyonluğunu ilan eden Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki son yarışta birinci olarak sezonu podyumun zirvesinde bitirdi. Ay-Yıldızlı motosikletçi, dün Superpole'de elde ettiği ikincilikle podyum sevinci yaşarken genel klasmanda puanını 502'ye yükseltti. Son yarışta bitime 4 tur kala Philipp Oettl'in motorunun yanması sonucu organizasyon sona erdirildi.Bunun hayalini kurduğunu söyleyen şampiyon sporcu, "Herkes bu şampiyonluk için çok çalıştı" diye konuştu.