Toprak şampiyonluğu birincilikle taçlandırdı

2024 Dünya Superbike'ta şampiyonluğunu ilan eden Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki son yarışta birinci olarak sezonu podyumun zirvesinde bitirdi. Ay-Yıldızlı motosikletçi, dün Superpole'de elde ettiği ikincilikle podyum sevinci yaşarken genel klasmanda puanını 502'ye yükseltti. Son yarışta bitime 4 tur kala Philipp Oettl'in motorunun yanması sonucu organizasyon sona erdirildi. Böylece Razgatlıoğlu, yarışı birinci sırada tamamladı ve dünyaya bir kez daha İstiklal Marşı'nı dinletti.
Bunun hayalini kurduğunu söyleyen şampiyon sporcu, "Herkes bu şampiyonluk için çok çalıştı" diye konuştu.