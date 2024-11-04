Asya’dan Avrupa’ya rekor kırıldı

Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu soğuk havada büyük heyecana sahne oldu.ünvanını taşıyan maraton, Anadolu yakasından başlayıp, Avrupa yakasında son buldu. 42 kilometrelik yarışta 4 bin 475 sporcu start alırkenSamperu (2.11.55) ikinci, favori gösterilen Kipkemoi (2.12.07) üçüncü oldu.Erge Diro (2.33.37) ve Ayantu Abdi (2.33.49) takip etti. Törende dereceye girenler ödüllerini aldı.kazandı.Milli atlet Hüseyin Can, maratonu altıncı tamamladı.Ömer Alkanoğlu 2.20.43'lük dereceyle Türk sporcular arasında ikinci, genel sıralamada 11'inci geldi. Halil Yaşın ise 2.23.43'lük zamanlamasıyla genelde 12'inci bitirdi. Tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerdeMaratonda birçok vatandaş günlük yaşamında kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bu kez yürüyerek geçmenin keyfini yaşarken, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara da dikkat çekildi. Filistin bayrağı yer alan tişörtle maratona çıkan vatandaş,diye konuştu.