Asya’dan Avrupa’ya rekor kırıldı

Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu soğuk havada büyük heyecana sahne oldu. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu"
ünvanını taşıyan maraton, Anadolu yakasından başlayıp, Avrupa yakasında son buldu. 42 kilometrelik yarışta 4 bin 475 sporcu start alırken 4 bin 156 kişi finişi gördü, tüm zamanların rekoru kırıldı. Elit erkeklerde Etiyopyalı Dejene Debela, 2.11.40'lık derecesiyle ipi önde göğüsledi.
Samperu (2.11.55) ikinci, favori gösterilen Kipkemoi (2.12.07) üçüncü oldu. Elit kadınlar kategorisinde Ruth Jebet (2.24.45) ilk sırada yer aldı.
Erge Diro (2.33.37) ve Ayantu Abdi (2.33.49) takip etti. Törende dereceye girenler ödüllerini aldı. Birinci olanlar 45'er bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler ise 10 bin dolar
kazandı.
CAN İLK 10'A GİREN TEK TÜRK OLDU
Milli atlet Hüseyin Can, maratonu altıncı tamamladı. Yarışı 2.14.34 ile bitiren sporcumuz, elit erkeklerde ilk 10'a giren tek Türk atlet oldu.
Ömer Alkanoğlu 2.20.43'lük dereceyle Türk sporcular arasında ikinci, genel sıralamada 11'inci geldi. Halil Yaşın ise 2.23.43'lük zamanlamasıyla genelde 12'inci bitirdi. Tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay, kadınlarda Zübeyde Süpürgeci ilk sırayı aldı.
FİLİSTİN DE UNUTULMADI
Maratonda birçok vatandaş günlük yaşamında kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bu kez yürüyerek geçmenin keyfini yaşarken, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara da dikkat çekildi. Filistin bayrağı yer alan tişörtle maratona çıkan vatandaş, "İnşallah Gazze'deki zulüm biter ve dünyaya barış gelir"
diye konuştu.